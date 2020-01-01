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ПСЖ хочет назначить Гвардиолу

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Боссы клуба уже готовят предложению специалисту.
Пеп Гвардиола
Пеп Гвардиола
Getty Images

Руководство французского ПСЖ всерьез настроено пригласить главного тренера Ман Сити Пепа Гваррдиолу на аналогичную должность.

По информации издания Express, боссы парижан уже готовят щедрое денежное предложению испанскому специалисту.

В клубе считают, что Гвардиола может вывести команду на новый, высокий уровень. 

Однако сам испанец уже не раз отмечал, что отработает до конца контракт с Манчестер Сити. К слову, он действует еще полтора года.

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Теги: Пеп Гвардиола, ПСЖ
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