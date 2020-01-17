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Неймар в оригинальном образе посетил модный показ

Комментариев: 1
Футболист поразил присутствующих своим стильным пиджаком.
Неймар (слева)
Неймар (слева)
Getty Images

Нападающий ПСЖ Неймар посетил модный показ компании Balmain во время недели моды в Париже.

Футболист пришел на мероприятие в стильном образе - оригинальном пиджаке, созданном из зеркальных частей, который был дополнен черными брюками, белой рубашкой и замшевой обувью.

Снимки со своего похода Неймар опубликовал на страничке в Instagram.

В текущем сезоне бразилец провел 12 матчей за ПСЖ в Лиге 1, забив 11 голов и отдав 5 ассистов. Контракт Неймара рассчитан до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что Неймар назвал условие, при котором готов остаться в ПСЖ.

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Теги: Неймар, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, футбол, вне игры, фото
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  18.01.2020, 09:58
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гость
Что можно ожидать от петуха. Анекдот про Неймара: приходит Неймар домой и говорит отцу : я влюбился папа. Папа такой - молодец сынок, может тебе пора писю выстругать. Отвечает Неймар: нет папа , лучше дырку в жoпe.
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