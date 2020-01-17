Неймар в оригинальном образе посетил модный показ
Футболист поразил присутствующих своим стильным пиджаком.
Нападающий ПСЖ Неймар посетил модный показ компании Balmain во время недели моды в Париже.
Футболист пришел на мероприятие в стильном образе - оригинальном пиджаке, созданном из зеркальных частей, который был дополнен черными брюками, белой рубашкой и замшевой обувью.
Снимки со своего похода Неймар опубликовал на страничке в Instagram.
В текущем сезоне бразилец провел 12 матчей за ПСЖ в Лиге 1, забив 11 голов и отдав 5 ассистов. Контракт Неймара рассчитан до лета 2022 года.
Ранее сообщалось, что Неймар назвал условие, при котором готов остаться в ПСЖ.
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