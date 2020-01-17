Неймар в оригинальном образе посетил модный показ

Футболист поразил присутствующих своим стильным пиджаком.

Нападающий ПСЖ Неймар посетил модный показ компании Balmain во время недели моды в Париже.

Футболист пришел на мероприятие в стильном образе - оригинальном пиджаке, созданном из зеркальных частей, который был дополнен черными брюками, белой рубашкой и замшевой обувью.

Снимки со своего похода Неймар опубликовал на страничке в Instagram.

В текущем сезоне бразилец провел 12 матчей за ПСЖ в Лиге 1, забив 11 голов и отдав 5 ассистов. Контракт Неймара рассчитан до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что Неймар назвал условие, при котором готов остаться в ПСЖ.