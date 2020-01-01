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Неймар назвал условие, при котором готов остаться в ПСЖ

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Бразилец будет смотреть по итогам выступления в Лиге чемпионов.
Неймар
Неймар
Getty Images

Нападающий ПСЖ Неймар может продлить соглашение с французским клубом, об этом сообщает ESPN.

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По информации источника, бразилец подпишет новый контракт, но при одном условие. Команда должна успешно проявить себя в Лиге чемпионов.

Руководство клуба не сомневается в том, что Неймар останется в команде. Однако, решение по контракту будет приниматься в конце весны этого года.

Нынешний контракт бразильца рассчитан до лета 2022 года.

В текущем сезоне Неймар провел 15 матчей за французский клуб, в которых удалось трижды отличиться и отдать семь голевых передач.

Отметим, что ранее Неймар сделал заявление по поводу своего будущего.

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Теги: Неймар, ПСЖ, Лига 1, футбол, контракт
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