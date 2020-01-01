Неймар назвал условие, при котором готов остаться в ПСЖ
Бразилец будет смотреть по итогам выступления в Лиге чемпионов.
Нападающий ПСЖ Неймар может продлить соглашение с французским клубом, об этом сообщает ESPN.
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По информации источника, бразилец подпишет новый контракт, но при одном условие. Команда должна успешно проявить себя в Лиге чемпионов.
Руководство клуба не сомневается в том, что Неймар останется в команде. Однако, решение по контракту будет приниматься в конце весны этого года.
Нынешний контракт бразильца рассчитан до лета 2022 года.
В текущем сезоне Неймар провел 15 матчей за французский клуб, в которых удалось трижды отличиться и отдать семь голевых передач.
Отметим, что ранее Неймар сделал заявление по поводу своего будущего.
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