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Морено: Мои игроки показали отличную игру против ПСЖ

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Испанский специалист остался доволен своими подопечными.
Роберт Морено
Роберт Морено
Getty Images

Главный тренер Монако Роберт Морено прокомментировал ничью с ПСЖ (3:3) в рамках 20 тура чемпионата Франции.

“Мы должны быть счастливы, я очень доволен результатом и хочу поздравить своих игроков, они выдали отличный матч. Знали, что ПСЖ сильно выступает на домашнем поле.

Мы использовали нашу сильную сторону - контратаки. Монако может обыграть любую команду“ - цитирует Морено L'Equipe.

Смотрите также видео голов и обзор матча ПСЖ - Монако.

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Теги: футбол, Монако, Роберт Морено, чемпионат Франции, Лига 1
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