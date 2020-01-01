Морено: Мои игроки показали отличную игру против ПСЖ

Испанский специалист остался доволен своими подопечными.

Главный тренер Монако Роберт Морено прокомментировал ничью с ПСЖ (3:3) в рамках 20 тура чемпионата Франции.

“Мы должны быть счастливы, я очень доволен результатом и хочу поздравить своих игроков, они выдали отличный матч. Знали, что ПСЖ сильно выступает на домашнем поле.

Мы использовали нашу сильную сторону - контратаки. Монако может обыграть любую команду“ - цитирует Морено L'Equipe.

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