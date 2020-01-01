ПСЖ - Монако 3:3 Видео голов и обзор матча чемпионата Франции

Команды не смогли выявить сильнейшего.

ПСЖ - Монако: видео обзор матча Getty Images

ПСЖ разошелся миром с Монако в рамках 20 тура чемпионата Франции. Несмотря на то, что первыми усилиями Неймара забили парижане, окончательный результат в матче установил точный удар Слимани.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча ПСЖ - Монако:

ПСЖ – Монако 3:3

Голы: Неймар, 3, 42 (с пенальти), Балло Туре, 24 (автогол) – Мартинш, 7, Бен Йеддер, 13, Слимани, 70

ПСЖ: Навас – Менье, Маркиньос, Тиаго Силва, Бернат – Ди Мария (Сарабия, 80), Гуйе, Верратти (Паредес, 80), Неймар – Икарди (Кавани, 86), Мбаппе

Монако: Лекомт – Хенрикс, Глик, Марипан, Балло Туре – Мартинш (Агилар, 82), Бакайоко, Фабрегас (Слимани, 65), Головин – Бен Йеддер (Адриен Силва, 86), Кейта

Предупреждения: — Кейта, Бакайоко, Балло Туре.