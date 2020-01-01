Монако получит от ПСЖ невероятную сумму в случае трансфера Мбаппе

Монегаски также получат выплату, если Килиан Мбаппе продлит контракт с ПСЖ.

Нападающий Килиан Мбаппе перешел из Монако в ПСЖ в августе 2017 года, однако бывший клуб француза все еще может заработать на своем воспитаннике. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, в соглашении между монегасками и парижанами прописан пункт, согласно которому Монако получит дополнительные 35 миллионов евро, если ПСЖ продаст футболиста в другой клуб до истечения его контракта.

Примечательно, что если Мбаппе решит остаться в Париже и продлит соглашение, то Монако и в этом случае получит вышеупомянутую выплату. Таким образом, общая сумма трансфера 20-летнего форварда может составить 220 миллионов евро.