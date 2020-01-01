Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Икарди хочет остаться в ПСЖ

Комментариев: 0
Аргентинец выступает за парижан на правах аренды.
Мауро Икарди
Мауро Икарди
Getty Images

Форвард Интера Мауро Икарди, на правах аренды выступающий за ПСЖ, признался, что хочет остаться во французской команде.

Читай также: Икарди: ПСЖ - лучшая из команд, в которых я когда-либо играл

“Я прекрасно себя чувствую в Париже. Разговора с руководством клуба пока не было, но по контракту еще осталось четыре или пять месяцев.

Как только закончиться сезон, мы проведем встречу. Если у меня будет шанс остаться, я буду счастлив.

Как для меня, так и для всей команды сейчас хороший период. Мы успешно провели первую половину сезона и я доволен работой, которую мы делаем“, - приводит слова Икарди Bleacher Report.

В этом сезоне Икарди сыграл в 19 матчах за ПСЖ, где забил 17 голов.

Поделись:
Теги: футбол, ПСЖ, Мауро Икарди
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь