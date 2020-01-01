Икарди хочет остаться в ПСЖ

Аргентинец выступает за парижан на правах аренды.

Форвард Интера Мауро Икарди, на правах аренды выступающий за ПСЖ, признался, что хочет остаться во французской команде.

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“Я прекрасно себя чувствую в Париже. Разговора с руководством клуба пока не было, но по контракту еще осталось четыре или пять месяцев.

Как только закончиться сезон, мы проведем встречу. Если у меня будет шанс остаться, я буду счастлив.

Как для меня, так и для всей команды сейчас хороший период. Мы успешно провели первую половину сезона и я доволен работой, которую мы делаем“, - приводит слова Икарди Bleacher Report.

В этом сезоне Икарди сыграл в 19 матчах за ПСЖ, где забил 17 голов.