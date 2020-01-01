Мбаппе: Сейчас не самое подходящее время, чтобы продлевать контракт с ПСЖ

Француз не спешит продлевать контракт.

Нападающий ПСЖ Киллиан Мбаппе рассказал подробности переговоров с клубом о продление контракта.

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“Самое главное, что я готов играть в футбол. Сейчас январь. Команда вступает в тот период, где нужно будет показывать хорошую игру, чтоб увеличить свои шансы на победу в турнирах.

Так что мне кажется, что сейчас не самое подходящее время, чтобы продлевать контракт.

Клуб спокойно относится к этой ситуации. У нас единая цель двигаться вперед. Так что говорить о ситуациях вокруг клуба - не стоит“, - приводит слова Мбаппе Goal.

Ранее сообщалось, что Мбаппе не хочет продлевать контракт с французским клубом.

Отметим, что Мбаппе стал игроком года во Франции.