Морено: Сделаю все возможное, чтобы болельщики Монако гордились командой

Испанский специалист считает, что у монегасков есть огромный потенциал.

Новый главный тренер Монако Роберт Морено рассказал, почему решил возглавить команду.

“У меня было множество предложений от других клубов, но Монако предлагал лучшие гарантии.

После работы в сборной Испании я хотел быть главным тренером. Мы будем работать с молодыми игроками, с прекрасными футболистами. У этой команды большой потенциал.

На протяжении некоторого времени я все лишь ассистентом и ощущал лишь часть успеха. Теперь моя очередь выступать. Я чувствую себя комфортно.

Сделаю все возможное, чтобы владельцы Монако и болельщики гордились своей командой“, - цитирует Морено Mundo Deportivo.

На данный момент Монако занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции.