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Морено: Сделаю все возможное, чтобы болельщики Монако гордились командой

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Испанский специалист считает, что у монегасков есть огромный потенциал.
Роберт Морено
Роберт Морено
Getty Images

Новый главный тренер Монако Роберт Морено рассказал, почему решил возглавить команду.

“У меня было множество предложений от других клубов, но Монако предлагал лучшие гарантии.

После работы в сборной Испании я хотел быть главным тренером. Мы будем работать с молодыми игроками, с прекрасными футболистами. У этой команды большой потенциал.

На протяжении некоторого времени я все лишь ассистентом и ощущал лишь часть успеха. Теперь моя очередь выступать. Я чувствую себя комфортно.

Сделаю все возможное, чтобы владельцы Монако и болельщики гордились своей командой“, - цитирует Морено Mundo Deportivo.

На данный момент Монако занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции.

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Теги: футбол, Монако, Роберт Морено, чемпионат Франции, Лига 1
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