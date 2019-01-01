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Стало известно, сколько получит Жардим за расторжение контракта с Монако

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Тренер и его помощники получат впечатляющую сумму за увольнение.
Леонарду Жардим
Леонарду Жардим
Getty Images

Португальский специалист Леонарду Жардим получит солидную компенсацию за досрочное расторжение контракта с Монако. Об этом сообщает Monaco-Matin.

По информации источника, специалист, а также его помощники Нельсон Кальдейра, Антонио Виейра и Хосе Барроаре, покинувшие клуб, получат компенсацию в размере 8 миллионов евро.

Напомним, португалец работал в Монако с июня 2014-го. В октябре прошлого года его уволили, однако уже в январе 2019-го Жардим вернулся в клуб. Недавно стало известно, что клуб во второй раз отправил Жардима в отставку.

В данный момент Монако занимает седьмое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 28 очков.

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Теги: Леонарду Жардим, Монако, Франция
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