Нападающий Монпелье: Неймару подарил бы книгу "Уважение для чайников"
Француз должен научиться уважать игроков.
Нападающий Монпелье Анди Делор рассказал, чтобы подарил на Рождество Неймару.
“Нет, у него достаточно денег, так что ему не нужен подарок.
Если предположить, то в качестве шутки я бы купил ему книгу “Уважение для чайников“. Наша история в матче ПСЖ - Монпелье вызвала много шума, но сейчас все кончено.
В том эпизоде не было ничего противного“, - приводит слова Делора журналист ESPN.
Вашему вниманию момент ссоры:
Отметим, что ПСЖ готов отпустить Неймара за 180 миллионов евро.
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