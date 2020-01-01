Нападающий Монпелье: Неймару подарил бы книгу "Уважение для чайников"

Француз должен научиться уважать игроков.

Нападающий Монпелье Анди Делор рассказал, чтобы подарил на Рождество Неймару.

“Нет, у него достаточно денег, так что ему не нужен подарок.

Если предположить, то в качестве шутки я бы купил ему книгу “Уважение для чайников“. Наша история в матче ПСЖ - Монпелье вызвала много шума, но сейчас все кончено.

В том эпизоде не было ничего противного“, - приводит слова Делора журналист ESPN.

Вашему вниманию момент ссоры:

Отметим, что ПСЖ готов отпустить Неймара за 180 миллионов евро.