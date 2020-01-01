Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Нападающий Монпелье: Неймару подарил бы книгу "Уважение для чайников"

Комментариев: 0
Француз должен научиться уважать игроков.
Неймар
Неймар
Getty Images

Нападающий Монпелье Анди Делор рассказал, чтобы подарил на Рождество Неймару.

“Нет, у него достаточно денег, так что ему не нужен подарок.

Если предположить, то в качестве шутки я бы купил ему книгу “Уважение для чайников“. Наша история в матче ПСЖ - Монпелье вызвала много шума, но сейчас все кончено.

В том эпизоде не было ничего противного“, - приводит слова Делора журналист ESPN.

Вашему вниманию момент ссоры:

Отметим, что ПСЖ готов отпустить Неймара за 180 миллионов евро.

Поделись:
Теги: Анди Делор, Монпелье, Неймар, ПСЖ, Лига 1, футбол, вне игры
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь