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Дракслер может покинуть ПСЖ

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Немцу нужна игровая практика перед чемпионатом Европы.
Юлиан Дракслер
Юлиан Дракслер
Getty Images

Полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер готов сменить клубную прописку из-за недостаточной игровой практики в команде, сообщает Goal со ссылкой на Le Parisien.

По информации издания, услугами футболиста интересуется берлинская Герта.

Отмечается, что немец желает увеличить свои шансы на попадание в состав сборной Германии на Евро-2020. Главный тренер берлинцев Юрген Клинсманн готов принять Дракслера и строить игру своей команды вокруг полузащитника.

Вероятно, Юлиан присоединится к Герте на правах аренды.

В этом сезоне Дракслер провел за ПСЖ восемь матчей во всех турнирах.

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Теги: футбол, Юлиан Дракслер, Юрген Клинсман, ПСЖ, Герта
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