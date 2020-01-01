Дракслер может покинуть ПСЖ
Немцу нужна игровая практика перед чемпионатом Европы.
Полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер готов сменить клубную прописку из-за недостаточной игровой практики в команде, сообщает Goal со ссылкой на Le Parisien.
По информации издания, услугами футболиста интересуется берлинская Герта.
Отмечается, что немец желает увеличить свои шансы на попадание в состав сборной Германии на Евро-2020. Главный тренер берлинцев Юрген Клинсманн готов принять Дракслера и строить игру своей команды вокруг полузащитника.
Вероятно, Юлиан присоединится к Герте на правах аренды.
В этом сезоне Дракслер провел за ПСЖ восемь матчей во всех турнирах.
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