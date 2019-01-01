Мбаппе: Дембеле рассказал, что Месси следит за моей игрой

Француз признался, что ему очень льстит внимание выдающегося нападающего.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал о желании выиграть Золотой мяч, а также поделился историей о том, как узнал, что Лионель Месси следит за ним.

"В прошлом сезоне я действительно думал, что могу выиграть Золотой мяч, но впереди меня оказался Месси. Когда я забивал два гола, он забивал три. Если я забивал три, то он - четыре. Это просто невероятно.

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Я общался с Усманом Дембеле о том, как такое вообще возможно и видел ли он мои голы. Он рассказал, что Месси следит за мной и моей игрой. Это действительно льстит, когда кто-то вроде Лионеля следит за тобой", - цитирует Мбаппе Marca.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе стал лучшим игроком года во Франции по версии France Football.