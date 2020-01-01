Стало известно, где Кавани продолжит карьеру

Уругваец намерен перейти в мадридский клуб.

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани договорился о переходе в Атлетико Мадрид, об этом сообщает журналист Джанлуки Ди Марцио.

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По информации источника, уругваец подписал трехлетний контракт с “матрасниками“. В ПСЖ Кавани не получает игровую практику, и вынужден искать новый клуб. Контракт с французской командой истекает в июне 2020 года.

Отмечается, что Атлетико должен будет продать несколько игроков, чтобы не преувеличить потолок зарплаты.

Напомним, что главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал ситуацию с игровой практикой Кавани.