Блан может вернуться к тренерской деятельности

Французский специалист является кандидатом на пост главного тренера Монако.

Бывший тренер ПСЖ и сборной Франции Лоран Блан в ближайшее время может вернуться к тренерской деятельности, сообщает Foot Mercato.

Издание утверждает, что французский специалист является главным кандидатом на замену Леонарду Жардиму в Монако, потому что португалец, вероятно, покинет команду после матча с Лиллем.

Отмечается, что стороны уже провели переговоры, но окончательно решение пока не принято. Также в шорт-лист руководства монегасского клуба входят Жюльен Стефан и Марселино.

Матч Монако - Лилль состоится завтра, 21 декабря, в 21:45 по киевскому времени.