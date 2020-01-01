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Блан может вернуться к тренерской деятельности

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Французский специалист является кандидатом на пост главного тренера Монако.
Лоран Блан
Лоран Блан
Getty Images

Бывший тренер ПСЖ и сборной Франции Лоран Блан в ближайшее время может вернуться к тренерской деятельности, сообщает Foot Mercato.

Издание утверждает, что французский специалист является главным кандидатом на замену Леонарду Жардиму в Монако, потому что португалец, вероятно, покинет команду после матча с Лиллем.

Отмечается, что стороны уже провели переговоры, но окончательно решение пока не принято. Также в шорт-лист руководства монегасского клуба входят Жюльен Стефан и Марселино.

Матч Монако - Лилль состоится завтра, 21 декабря, в 21:45 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Лоран Блан, Монако, чемпионат Франции, Лига 1
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