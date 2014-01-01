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Жардим может покинуть Монако

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Руководство команды уволит португальского специалиста в ближайшее время.
Леонарду Жардим
Леонарду Жардим
Getty Images

Главный тренер Монако Леонарду Жардим покинет свою должность, сообщает nicematin.com.

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Источник утверждает, что матч против Лилля в чемпионате Франции станет последним для португальца у руля команды вне зависимости от результата.

Матч Монако - Лилль состоится завтра, 21 декабря, в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, Жардим тренировал возглавлял Монако с 2014 по 2018 год. В 2019 году он вернулся в клуб, заменив Тьерри Анри.

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Теги: футбол, Лига 1, чемпионат Франции, Лига 1, Монако, Леонарду Жардим
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