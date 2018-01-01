Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Неймар: Капитанская повязка - это далеко не главное

Комментариев: 0
Бразилец считает, что можно быть лидером команды и без капитанской повязки.
Неймар
Неймар
Getty Images

Нападающий ПСЖ Неймар признался, что хотел бы стать капитаном команды.

“Быть капитаном - это особая честь. Но при этом не обязательно носить капитанскую повязку, можно просто быть лидером команды. Для меня главное - играть, и хотя это было бы честью для меня, это мало бы что изменило.

Я уже был капитаном сборной Бразилии, поэтому знаю, о чем говорю“, - цитирует футболиста Culture PSG.

Ранее Неймар отметил, что его все устраивает в ПСЖ.

Поделись:
Теги: футбол, ПСЖ, Неймар
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь