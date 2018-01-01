Неймар: Капитанская повязка - это далеко не главное

Бразилец считает, что можно быть лидером команды и без капитанской повязки.

Нападающий ПСЖ Неймар признался, что хотел бы стать капитаном команды.

“Быть капитаном - это особая честь. Но при этом не обязательно носить капитанскую повязку, можно просто быть лидером команды. Для меня главное - играть, и хотя это было бы честью для меня, это мало бы что изменило.

Я уже был капитаном сборной Бразилии, поэтому знаю, о чем говорю“, - цитирует футболиста Culture PSG.

Ранее Неймар отметил, что его все устраивает в ПСЖ.