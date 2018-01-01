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Неймар: Меня все устраивает в ПСЖ

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Бразилец не собирается покидать команду.
Неймар
Неймар
Getty Images

Вингер французского ПСЖ Неймар заявил, что не собирается покидать команду в ближайшее время.

“Зачем мне уходить куда-то? Меня все устраивает, ведь клуб развивается. Кроме того, мой контракт действует еще два года.

Мы очень хотим выиграть большое количество трофеев. Победу в Лиге чемпионов в том числе. И победы в каждом из оставшиеся матчей“, - рассказал бразилец в интервью L'Equipe.

В этом сезоне Неймар провел 11 матчей за ПСЖ, где забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов опустить Неймара за 180 миллионов евро.

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Теги: футбол, Неймар, ПСЖ, Лига 1
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