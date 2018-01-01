Неймар: Меня все устраивает в ПСЖ
Бразилец не собирается покидать команду.
Вингер французского ПСЖ Неймар заявил, что не собирается покидать команду в ближайшее время.
“Зачем мне уходить куда-то? Меня все устраивает, ведь клуб развивается. Кроме того, мой контракт действует еще два года.
Мы очень хотим выиграть большое количество трофеев. Победу в Лиге чемпионов в том числе. И победы в каждом из оставшиеся матчей“, - рассказал бразилец в интервью L'Equipe.
В этом сезоне Неймар провел 11 матчей за ПСЖ, где забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что ПСЖ готов опустить Неймара за 180 миллионов евро.
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