Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Нанси сделал официальное заявление по поводу ареста своего вратаря

Комментариев: 0
Баптисте Валетте обвиняют в изнасиловании.
Баптисте Валетте
Баптисте Валетте
AS Nancy

Французский Нанси сделал официальное заявление по поводу ареста голкипера команды Баптисте Валетте, которого обвиняют в изнасиловании 18-летней девушки.

“ФК Нанси принимает окончание содержания под стражей полиции игрока Баптисте Валетте и его помещение под судебный надзор.

Клуб полностью уверен в системе правосудия, чтобы пролить свет на серьезные обвинения, выдвинутые против него“, - сказано на официальном сайте команды.

Напомним, по словам девушки, которая написала заявление на футболиста, инцидент произошел после посещения ночного клуба в центре Нанси в ночь с 13 на 14 декабря.

Поделись:
Теги: футбол, Баптисте Валетте, Лига 2
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь