Нанси сделал официальное заявление по поводу ареста своего вратаря

Баптисте Валетте обвиняют в изнасиловании.

Французский Нанси сделал официальное заявление по поводу ареста голкипера команды Баптисте Валетте, которого обвиняют в изнасиловании 18-летней девушки.

“ФК Нанси принимает окончание содержания под стражей полиции игрока Баптисте Валетте и его помещение под судебный надзор.

Клуб полностью уверен в системе правосудия, чтобы пролить свет на серьезные обвинения, выдвинутые против него“, - сказано на официальном сайте команды.

Напомним, по словам девушки, которая написала заявление на футболиста, инцидент произошел после посещения ночного клуба в центре Нанси в ночь с 13 на 14 декабря.