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Голкипера Нанси подозревают в изнасиловании

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Французская полиция арестовала Баптисте Валетте.
Баптисте Валетте
Баптисте Валетте
AS Nancy

Полиция задержала голкипера французского Нанси Баптисте Валетте по подозрению в изнасиловании 18-летней девушки, сообщает AFP.

Издание утверждает, что девушка 2001 года рождения подала заявление на футболиста. По ее словам, инцидент произошел после посещения ночного клуба в центре Нанси в ночь с 13 на 14 декабря.

В тот же день полиция взяла Валетте под стражу, но так и не смогла допросить, потому что он перебывал в состоянии алкогольного опьянения.

Отметим, что Баптисте Валетте является основным вратарем Нанси. В этом сезоне он сыграл 20 матчей во французской Лиге 2, где пропустил 14 голов.

Ранее сообщалось, что экс-игрока Реала подозревают в распространении детской порнографии.

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Теги: футбол, Нанси, изнасилование, вне игры, Баптисте Валетте
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