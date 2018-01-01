Голкипера Нанси подозревают в изнасиловании

Французская полиция арестовала Баптисте Валетте.

Полиция задержала голкипера французского Нанси Баптисте Валетте по подозрению в изнасиловании 18-летней девушки, сообщает AFP.

Издание утверждает, что девушка 2001 года рождения подала заявление на футболиста. По ее словам, инцидент произошел после посещения ночного клуба в центре Нанси в ночь с 13 на 14 декабря.

В тот же день полиция взяла Валетте под стражу, но так и не смогла допросить, потому что он перебывал в состоянии алкогольного опьянения.

Отметим, что Баптисте Валетте является основным вратарем Нанси. В этом сезоне он сыграл 20 матчей во французской Лиге 2, где пропустил 14 голов.

Ранее сообщалось, что экс-игрока Реала подозревают в распространении детской порнографии.