Ультрас Сент-Этьена устроили огненное шоу после гола Мбаппе

В 18-м туре чемпионата Франции Сент-Этьен дома принимал ПСЖ.

Разгромную победу в матче одержал ПСЖ (4:0). После забитого гола Киллианом Мбаппе на 89-й минуте, ультрас Сент-Этьена устроили огненное шоу на трибунах, где жгли фаера, запускали фейерверки.

The referee blew for full time between Saint-Etienne and PSG in the 89th minute after Kylian Mbappe's second goal caused fans to react like this! 🎆🎇pic.twitter.com/0vamPqRoCw