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Депай может пропустить остаток сезона из-за травмы

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У Мемфиса Депая подозрение на разрыв "крестов".
Мемфис Депай
Мемфис Депай
Getty Images

Форвард Лиона и сборной Нидерландов Мемфис Депай может пропустить оставшуюся часть сезона из-за травмы, полученной в матче 18-го тура чемпионата Франции против Ренна.

Нидерландский футболист был заменен в начале второго тайма и, как стало известно, ему диагностировали подозрение на повреждение передней крестообразной связки левого колена.Отметим, что реабилитация от подобных повреждений обычно длится не менее полугода.

Спортивный директор Лиона Жуниньо подтвердил эту информацию и признался, что Депай действительно выбыл на длительный срок.

"Мы ожидаем, что травма Мемфиса окажется довольно серьезной. Вероятно, она не позволит ему провести остаток сезона. Он наш капитан, и мне грустно за него", – приводит слова Жуниньо Goal.com.

Отметим, в текущем сезоне Мемфис Депай провел за "ткачей" 18 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи.

Травма Депая может стать весомой потерей для соперника сборной Украины в финальной части Евро-2020. Ведь Депай был настоящим лидером Нидерландов в отборочном турнире, забив 6 голов и отдав 8 ассистов.

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