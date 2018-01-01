Мбаппе не будет продлевать контракт с ПСЖ - СМИ

Француз не желает оставаться во Франции.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не хочет продлевать контракт с французским клубом, об этом сообщает Marca.

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По информации источника, французский футболист не хочет оставаться в клубе после окончания контракта, который заканчивается в 2022 году.

В трансфере игрока заинтересованы топ-клубы Европы, однако ПСЖ не намерен вести переговоры о трансфере игрока.

Ранее сообщалось, что ПСЖ не может продлить контракт с игроком из-за трудностей в переговорах.

Отметим, что директор клуба уверен, что Мбаппе останется на своем месте.