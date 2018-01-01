Тухель: Мбаппе должен проявлять уважение к заменам

Француз негативно отреагировал на то, что ему не дали провести полный матч в Лиге 1.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал поведение форварда команды Килиана Мбаппе в матче 17 тура чемпионата Франции с Монпелье (3:1).

На 90-й минуте поединка француза заменил форвард Эрик Шупо-Мотинг. Немецкий специалист хотел объяснить свое решение Мбаппе, но футболист не обращал на него внимания.

“Быть тренером Мбаппе несложно, но у него уникальный менталитет. То, что он всегда хочет побеждать - это нормально. Но он должен принимать замены и проявлять уважение к другим игрокам“, - цитирует Тухеля Get French Football News.

Ранее Томас Тухель рассказал о ситуации вокруг форварда парижан Эдинсона Кавани.