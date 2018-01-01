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Тухель: Мбаппе должен проявлять уважение к заменам

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Француз негативно отреагировал на то, что ему не дали провести полный матч в Лиге 1.
Томас Тухель
Томас Тухель
Getty Images

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал поведение форварда команды Килиана Мбаппе в матче 17 тура чемпионата Франции с Монпелье (3:1).

На 90-й минуте поединка француза заменил форвард Эрик Шупо-Мотинг. Немецкий специалист хотел объяснить свое решение Мбаппе, но футболист не обращал на него внимания.

“Быть тренером Мбаппе несложно, но у него уникальный менталитет. То, что он всегда хочет побеждать -  это нормально. Но он должен принимать замены и проявлять уважение к другим игрокам“, - цитирует Тухеля Get French Football News. 

Ранее Томас Тухель рассказал о ситуации вокруг форварда парижан Эдинсона Кавани.

 

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Теги: футбол, Томас Тухель, ПСЖ, Килиан Мбаппе
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