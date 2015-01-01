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Дешам продлил контракт со сборной Франции

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Французский специалист останется в команде до 2022 года.
Дидье Дешам
Дидье Дешам
Getty Images

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам продлил контракт с командой, сообщает Федерация футбола страны.

Стороны подписали новое соглашение до конца декабря 2022 года. Таким образом, специалист будет тренером национальной команды минимум до конца чемпионата мира в Катаре.

Ранее французский специалист подписывал новые контракты в 2015 и 2017 годах. 

Напомним, под руководством Дешама французы вышли в финал домашнего Евро-2016, а также выиграли чемпионат мира в 2018 году.

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Теги: футбол, сборная Франции оп футболу, Дидье Дешам
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