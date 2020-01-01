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ПСЖ готов отпустить Неймара за 180 миллионов евро

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Бразилец сможет покинуть парижский клуб летом 2020 года.
Неймар
Неймар
Getty Images

Руководство ПСЖ готово рассмотреть предложения по нападающему команды Неймару.

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По информации Marca, парижане серьезно снизили свой финансовый аппетит по сравнению с прошлым летом, и согласны отпустить Неймара за 180 миллионов евро. Уход бразильца может состояться только летом 2020 года, после завершения сезона.

Источник также сообщает, что своего другого звездного игрока, Килиана Мбаппе, ПСЖ не собирается продавать и предложит ему новый контракт, чтобы его не смогли переманить европейские гранды.

Отметим, что в текущем сезоне Неймар сыграл в восьми матчах Лиги 1, в которых забил 6 голов и отметился 1 результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Неймар отказался вести переговоры с ПСЖ о новом контракте.

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Теги: Неймар, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, футбол, чемпионат Франции
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