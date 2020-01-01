Тухель: Ситуация с Кавани очень печальная

Уругвайскому футболисту нет места на поле.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель рассказал подробности отношений с Эдинсоном Кавани.

“У меня был разговор с ним. Мы оба знаем, что ему крайне тяжело сейчас. Для меня эта ситуация тоже печальная.

Мы были вынуждены играть с “девяткой“, ведь в начале сезона Кавани был травмирован, но это не его вина. Икарди в этом времени провел хорошую игру, где смог забить несколько раз.

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Если бы мы играли по схеме 4-3-3, то я бы с удовольствием мог включить в состав Мбаппе, Кавани, Икарди, но сейчас у меня нет решений этой ситуации.

Кавани не заслуживает находиться на скамейке. Он профессионал своего дела, который не падает духом.

Он дает позитивный настрой команде. Но сейчас я не могу дать ему играть“, - приводит слова Тухеля Goal.com.

Ранее сообщалось, что Кавани может покинуть ПСЖ.

Отметим, что ПСЖ в последнем матче одержал победу в Лиге 1.