ПСЖ - Нант 2:0 видео голов и обзор матча Лиги 1

ПСЖ уверенно обыграл Нант, оставив свои ворота сухими.

ПСЖ - Нант: видео голов Getty Images

В матче 16-го тура чемпионата Франции ПСЖ одержал победу над Нантом со счетом 2:0.

Голы в этом поединке забивали главные звезды парижского клуба - Килиан Мбарре и Неймар.

ПСЖ продолжает лидировать в турнирной таблице, имея в активе 36 очков, а Нант занимает 9-е место, набрав 23 балла.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча ПСЖ - Нант:

ПСЖ - Нант 2:0

Голы: Мбаппе, 52, Неймар, 85.

ПСЖ: Навас - Менье, Силва, Диалло, Курзава - Гейе, Маркиньос, Дракслер (Сарабия, 78) - Ди Мария, Мбаппе (Икарди, 78), Неймар (Кавани, 87).

Нант: Лафонт - Аппиа, Жиротто, Паллуа, Траоре - Абед, Луза (Перейра, 85) - Бамба (Бенавенте, 77), Бла, Симон - Юан (Мутуссами, 61).

Предупреждения: Дракслер - Абед, Бамба.