ПСЖ - Нант 2:0 видео голов и обзор матча Лиги 1
ПСЖ уверенно обыграл Нант, оставив свои ворота сухими.
В матче 16-го тура чемпионата Франции ПСЖ одержал победу над Нантом со счетом 2:0.
Голы в этом поединке забивали главные звезды парижского клуба - Килиан Мбарре и Неймар.
ПСЖ продолжает лидировать в турнирной таблице, имея в активе 36 очков, а Нант занимает 9-е место, набрав 23 балла.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча ПСЖ - Нант:
ПСЖ - Нант 2:0
Голы: Мбаппе, 52, Неймар, 85.
ПСЖ: Навас - Менье, Силва, Диалло, Курзава - Гейе, Маркиньос, Дракслер (Сарабия, 78) - Ди Мария, Мбаппе (Икарди, 78), Неймар (Кавани, 87).
Нант: Лафонт - Аппиа, Жиротто, Паллуа, Траоре - Абед, Луза (Перейра, 85) - Бамба (Бенавенте, 77), Бла, Симон - Юан (Мутуссами, 61).
Предупреждения: Дракслер - Абед, Бамба.
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