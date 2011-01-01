Анчелотти может вернуться во Францию

Итальянский специалист является кандидатом на замену Томасу Тухелю.

Главный тренер Наполи Карло Анчелотти может вернуться в ПСЖ, сообщает FootMercato.

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Отмечается, что итальянский специалист испортил отношения с руководством неаполитанцев и может покинуть команду в ближайшее время. Ожидается, что в Наполи его заменит бывший главный тренер Милана Дженнаро Гаттузо.

Боссы ПСЖ хотят пригласить Анчелотти в качестве замены Томасу Тухелю в следующем сезоне.

Напомним, Карло Анчелотти возглавлял ПСЖ с декабря 2011 по июнь 2013 года, выиграв с клубом чемпионат Франции.

Ранее сообщалось, что Анчелотти решил закрыть игроков Наполи на базе клуба.