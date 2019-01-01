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Директор ПСЖ: Мбаппе никуда не уйдет

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Француз подпишет новый контракт.
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе
Getty Images

Спортивный директор ПСЖ Леонардо заявил, что нападающий французского клуба Килиан Мбаппе никуда не уйдет.

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“Ситуация с контрактом Мбаппе? У нас идут переговоры, мы потихоньку продвигаемся в этом направление. Он на 100 процентов останется в ПСЖ.

Мбаппе является игроком ПСЖ. Он здесь, а остальные вещи не имеют для нас значения“, - приводит слова Леонардо Marca.

Ранее сообщалось, что ПСЖ испытывает трудности в переговорах продления контракта с Мбаппе.

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Теги: Леонардо, Килиан Мбаппе, ПСЖ, футбол
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