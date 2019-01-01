Азар назвал клуб, в который никогда не перейдет

Бельгиец останется преданным Лиллю.

Полузащитник Реала Эден Азар рассказал, что мог перейти в ПСЖ, но отказался от всех предложений французского клуба.

“Я никогда не буду играть за ПСЖ. Они неоднократно обращались ко мне по поводу перехода в их клуб.

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Я никогда не перейду во французский клуб, кроме Лилля. Я всегда это говорил представителям ПСЖ.

Для себя я давно принял решение. ПСЖ - команда, которая может выиграть Лигу чемпионов, но этот клуб не для меня.

Если я вернусь во Францию, то это будет только Лилль“, - приводит слова Азара As со ссылкой на L’Equipe.

Ранее Азар назвал лучшего нападающего мира.