Мбаппе может пропустить матч с Лиллем

Француз отсутствовал на тренировке команды из-за вирусного заболевания.

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе может не сыграть против Лилля из-за проблем со здоровьем, сообщает L’Équipe.

Отмечается, что француз подхватил вирусное заболевание и пропустил тренировку команды из-за высокой температуры.

Вероятно, что Томас Тухель не будет использовать футболиста в целях предосторожности, даже если он полностью восстановится.

Матч 14 тура чемпионата Франции ПСЖ - Лилль состоится завтра, 22 ноября, в 21:45 по киевскому времени.