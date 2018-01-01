Мбаппе может пропустить матч с Лиллем
Француз отсутствовал на тренировке команды из-за вирусного заболевания.
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе может не сыграть против Лилля из-за проблем со здоровьем, сообщает L’Équipe.
Отмечается, что француз подхватил вирусное заболевание и пропустил тренировку команды из-за высокой температуры.
Вероятно, что Томас Тухель не будет использовать футболиста в целях предосторожности, даже если он полностью восстановится.
Матч 14 тура чемпионата Франции ПСЖ - Лилль состоится завтра, 22 ноября, в 21:45 по киевскому времени.
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