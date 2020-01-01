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Неймар отказался вести переговоры с ПСЖ о новом контракте

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Бразилец не намерен обсуждать с клубом продление контракта.
Неймар
Неймар
Getty Images

Форвард ПСЖ Неймар не захотел вести переговоры с французским клубом о продлении текущего контракта.

По информации Sport, приоритетный вариант для бразильца - возвращение в Барселону, и Неймар уверен, что минувшим летом этого сделать не удалось из-за президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи.

Как сообщает источник, парижане хотели обсудить с Неймаром продление контракта, который рассчитан до 2022 года, но отец футболиста, представляющий его интересы, наотрез отказался вести какой-либо диалог с ПСЖ.

Ранее сообщалось, что Неймар избежал наказания за нападение на фаната.

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Теги: Неймар, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, футбол, чемпионат Франции
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