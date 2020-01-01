Неймар отказался вести переговоры с ПСЖ о новом контракте

Бразилец не намерен обсуждать с клубом продление контракта.

Форвард ПСЖ Неймар не захотел вести переговоры с французским клубом о продлении текущего контракта.

По информации Sport, приоритетный вариант для бразильца - возвращение в Барселону, и Неймар уверен, что минувшим летом этого сделать не удалось из-за президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи.

Как сообщает источник, парижане хотели обсудить с Неймаром продление контракта, который рассчитан до 2022 года, но отец футболиста, представляющий его интересы, наотрез отказался вести какой-либо диалог с ПСЖ.

Ранее сообщалось, что Неймар избежал наказания за нападение на фаната.