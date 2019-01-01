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Вератти: Мы сможем добиться многого в Лиге чемпионов

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Игрок надеется на успешный сезон.
Марко Верратти
Марко Верратти
Getty Images

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти поделился мнением по поводу своей карьеры во французском клубе.

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“Я не думал, что смогу провести столько времени в ПСЖ. Но этот клуб дает все, что мне нужно. Я хотел бы завершить в карьеру в этом клубе.

Мне часто задают вопросы, почему не хочу попробовать себя в другом клубе. Однако для меня каждый день в этом месте будто новый. Мне нравится атмосфера в команде.

Если у нас не будет проблем, то сможем добиться многого в Лиге чемпионов“, - рассказал Верратти для Get French Football News.

Ранее сообщалось, что ПСЖ не может подписать контракт с Мбаппе.

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Теги: Марко Верратти, ПСЖ, Лига 1, футбол
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