Вератти: Мы сможем добиться многого в Лиге чемпионов

Игрок надеется на успешный сезон.

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти поделился мнением по поводу своей карьеры во французском клубе.

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“Я не думал, что смогу провести столько времени в ПСЖ. Но этот клуб дает все, что мне нужно. Я хотел бы завершить в карьеру в этом клубе.

Мне часто задают вопросы, почему не хочу попробовать себя в другом клубе. Однако для меня каждый день в этом месте будто новый. Мне нравится атмосфера в команде.

Если у нас не будет проблем, то сможем добиться многого в Лиге чемпионов“, - рассказал Верратти для Get French Football News.

Ранее сообщалось, что ПСЖ не может подписать контракт с Мбаппе.