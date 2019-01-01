Вератти: Мы сможем добиться многого в Лиге чемпионов
Игрок надеется на успешный сезон.
Полузащитник ПСЖ Марко Верратти поделился мнением по поводу своей карьеры во французском клубе.
Читай также: Неймар избежал наказания за нападение на фаната
“Я не думал, что смогу провести столько времени в ПСЖ. Но этот клуб дает все, что мне нужно. Я хотел бы завершить в карьеру в этом клубе.
Мне часто задают вопросы, почему не хочу попробовать себя в другом клубе. Однако для меня каждый день в этом месте будто новый. Мне нравится атмосфера в команде.
Если у нас не будет проблем, то сможем добиться многого в Лиге чемпионов“, - рассказал Верратти для Get French Football News.
Ранее сообщалось, что ПСЖ не может подписать контракт с Мбаппе.
Полная версия правил