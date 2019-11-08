ПСЖ испытывает трудности при переговорах о новом контракте Мбаппе
Парижанам будет непросто удержать футболиста в команде.
ПСЖ начал переговоры о продлении контракта с форвардом Килианом Мбаппе, сообщает Marca.
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По информации издания, французский клуб пока не сделал официального предложения футболисту. Дело в том, что руководство ПСЖ не готово предложить Мбаппе оклад в размере 30 миллионов евро, сколько получает другой звездный игрок команды Неймар.
Отмечается, что подлить масла в огонь могут также слова главного тренера Реала Зинедина Зидана, который заявил, что Килиан всегда мечтал играть за Реал.
Действующий контракт Мбаппе с парижанами рассчитан до июля 2022 года.
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