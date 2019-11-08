Эррера: Со стороны ПСЖ выглядит гламурным клубом, но на самом деле здесь все тяжело работают
Испанский футболист назвал отличия между парижским клубом и Манчестер Юнайтед.
Полузащитник ПСЖ Андер Эррера заявил, что в команде все думают исключительно о футболе.
“Я был очень удивлен, когда оказался в ПСЖ. Со стороны парижский клуб выглядит каким-то гламурным, но на самом деле здесь все тяжело работают ради достижения результатов на футбольном поле.
В Манчестер Юнайтед все тоже было на высшем уровне, но, если быть честным, то в клубе сам футбол был далеко не на первом месте“, - цитирует испанца The Daily Mail.
Напомним, Эррера перешел в ПСЖ из Манчестер Юнайтед летом 2019 года.
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