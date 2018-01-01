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Икарди: Сделаю все, что от меня зависит, чтобы остаться в ПСЖ

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Аргентинец не скучает по Интеру.
Мауро Икарди
Мауро Икарди
Getty Images

Нападающий ПСЖ Мауро Икарди, который принадлежит Интеру, заявил, что намерен сделать все, чтоб остаться во французском клубе.

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“Я должен проявить себя на футбольном поле и продолжать это делать на протяжение следующих месяцев. В конце сезона станет ясно, останусь ли я в ПСЖ.

У меня есть большое желание делать положительные вещи в клубе, именно за этим я и переехал в этот чемпионат.

Мне повезло находиться в одной из лучшей команды мира. Для меня - это самый большой шаг в карьере. У меня нет ностальгии по Интеру.

Сделаю все, что от меня зависит, чтобы остаться в ПСЖ“, - приводит слова Икарди Tuttosport.

Ранее сообщалось, что ПСЖ планирует выкупить аргентинского футболиста.

Отметим, что Икарди назвал французский клуб - лучшим в его карьере.

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Теги: Мауро Икарди, ПСЖ, Интер, футбол
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