Игроки французского клуба угодили в серьезное ДТП

Один из футболистов ФК Мец получил тяжелые повреждения.

Футболисты французского клуба Мец Кевин Н'Дорам и Мануэль Кабит попали в ДТП.

Авария произошла в воскресенье, 3 ноября. Н'Дорам избежал серьезных повреждений и уже покинул больницу, однако состояние Кабита более тяжелое.

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“Кевин невредимый и он быстро покинул больницу. Сейчас он находится в шоковом состоянии после случившегося и мы дадим ему несколько дней отдыха.

Что касается Мануэля, то у него серьезные травмы. Сейчас он госпитализирован в больнице Реймса. Врачи не делают никаких прогнозов относительно его состояния. С ним находятся семья и близкие. Мы все поддерживаем его“, - говорится в сообщении на официальном сайте Меца.

Ранее сообщалось, что игрок Манчестер Сити Серхио Агуэро разбил свой дорогой автомобиль в ДТП.