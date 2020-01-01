Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Игроки французского клуба угодили в серьезное ДТП

Комментариев: 0
Один из футболистов ФК Мец получил тяжелые повреждения.
Мануэль Кабит
Мануэль Кабит
fcmetz.com

Футболисты французского клуба Мец Кевин Н'Дорам и Мануэль Кабит попали в ДТП.

Авария произошла в воскресенье, 3 ноября. Н'Дорам избежал серьезных повреждений и уже покинул больницу, однако состояние Кабита более тяжелое.

Смотри также: Накануне ДТП: Видео гулянки Спенса перед ужасной аварией

“Кевин невредимый и он быстро покинул больницу. Сейчас он находится в шоковом состоянии после случившегося и мы дадим ему несколько дней отдыха.

Что касается Мануэля, то у него серьезные травмы. Сейчас он госпитализирован в больнице Реймса. Врачи не делают никаких прогнозов относительно его состояния. С ним находятся семья и близкие. Мы все поддерживаем его“, - говорится в сообщении на официальном сайте Меца.

Ранее сообщалось, что игрок Манчестер Сити Серхио Агуэро разбил свой дорогой автомобиль в ДТП.

Поделись:
Теги: Франция, футбол, вне игры, ДТП, авария
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь