Неймар избежал наказания за нападение на фаната

За свой поступок футболист получил предупреждение.

Французский суд вынес решение по делу в отношении форварда ПСЖ Неймара, который ударил фаната по лицу после поражения своей команды от Ренна в финале Кубка Франции (2:2, 5:6 по пенальти).

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Напомним, Неймар ударил болельщика во время церемонии награждения, и мужчина подал на футболиста в суд за умышленное насилие. Как сообщает AFP, за свой поступок бразилец по почте получил предупреждение и напоминание о законе, но никаких других санкций против него не последует.

Отметим, что французская федерация футбола дисквалифицировала Неймара на три матча за удар фаната.