Депай: Мбаппе - кошмар для защитников
Молодой француз вдохновляет других.
Нападающий Лиона Мемфис Депай поделился мнением по поводу форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.
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“Тяжело будет отобрать у Мбаппе звание лучшего бомбардира.
Он необыкновенный. Я думаю, что Мбаппе - вдохновение для форвардов и кошмар для защитников.
Как нападающему мне нравится смотреть, что он делает“, - приводит слова Депая Goal со ссылкой на Canal+.
Напомним, что Мбаппе превзошел достижение Лионеля Месси.
Отметим, что французский футболист странно отметил забитый гол в ворота Марселя.
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