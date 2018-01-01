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Депай: Мбаппе - кошмар для защитников

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Молодой француз вдохновляет других.
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе
Getty Images

Нападающий Лиона Мемфис Депай поделился мнением по поводу форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

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“Тяжело будет отобрать у Мбаппе звание лучшего бомбардира.

Он необыкновенный. Я думаю, что Мбаппе - вдохновение для форвардов и кошмар для защитников.

Как нападающему мне нравится смотреть, что он делает“, - приводит слова Депая Goal со ссылкой на Canal+.

Напомним, что Мбаппе превзошел достижение Лионеля Месси.

Отметим, что французский футболист странно отметил забитый гол в ворота Марселя.

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Теги: Мемфис Депай, Лион, Килиан Мбаппе, ПСЖ, Лига 1, футбол
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