ПСЖ планирует выкупить Икарди

Аргентинец может присоединиться к парижанам на постоянной основе.

Руководство ПСЖ решило выкупить контракт нападающего Мауро Икарди после двух месяцев аренды, сообщает Tuttomercatoweb.

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Отмечается, что в декабре французский клуб начнет переговоры с Интером, которому принадлежат права на Мауро, по поводу полноценного трансфера футболиста в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне Икарди провел 7 матчей за ПСЖ в Лиге 1 и Лиге чемпионов, где забил 7 мячей.