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ПСЖ планирует выкупить Икарди

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Аргентинец может присоединиться к парижанам на постоянной основе.
Мауро Икарди
Мауро Икарди
Getty Images

Руководство ПСЖ решило выкупить контракт нападающего Мауро Икарди после двух месяцев аренды, сообщает Tuttomercatoweb.

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Отмечается, что в декабре французский клуб начнет переговоры с Интером, которому принадлежат права на Мауро, по поводу полноценного трансфера футболиста в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне Икарди провел 7 матчей за ПСЖ в Лиге 1 и Лиге чемпионов, где забил 7 мячей.

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Теги: футбол, ПСЖ, Мауро Икарди, Интер
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