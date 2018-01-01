Икарди: ПСЖ - лучшая из команд, в которых я когда-либо играл

Аргентинец счастлив в ПСЖ.

Нападающий Интера Мауро Икарди, который выступает на правах аренды за ПСЖ, прокомментировал итоги матча с Марселем в рамка 11-го тура. Аргентинец сумел дважды поразить ворота соперника.

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“Я доволен своими голами и победой. Я чувствую себя здесь хорошо и могу забивать голы

Я играл в одной команде с великими чемпионами, но этот ПСЖ - лучшая из команд, в которых я когда-либо играл“, - приводит слова Икарди Football Italia со ссылкой на Canal+.

Напомним, что на нашем сайте есть видео голов и обзор матча.

Отметим, что Мбаппе удивил своих одноклубников в матче с Марселем.