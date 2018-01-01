Мбаппе странно отпраздновал гол, чем удивил своих поклонников

Француз непривычным образом отпраздновал гол в ворота Марселя и пока не объяснил значение своих действий.

В матче 11-го тура чемпионата Франции ПСЖ на своем поле разгромил Марсель со счетом 4:0.

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Дублем в этом поединке отличился 20-летний форвард парижского клуба Килиан Мбаппе, который удивил поклонников после первого взятия ворот своим празднованием.

Француз отказался от своего фирменного жеста и вместо этого подбежал к камере и сделал вид, будто вытер слезы.

La célébration de Mbappé 😭 pic.twitter.com/SnA8KbElsl — Nando Chachalana (@NandoChachalana) 27 жовтня 2019 р.

Сам Мбаппе пока не объяснил своего нового празднования, однако издание RMC Sport сделало предположение, что Килиан таким образом пошутил над кем-то из близких друзей.

Ранее сообщалось, что форвард Лацио стал объектом насмешек в соцсетях, запутавшись в футболке, празднуя гол.