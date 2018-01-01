ПСЖ - Марсель 4:0 видео голов и обзор матча чемпионата Франции

Парижане не испытали проблем в поединке против Марселя.

ПСЖ - Марсель: видео голов twitter.com/PSG_inside

В матче 11-го тура чемпионата Франции ПСЖ разгромил Марсель на своем поле со счетом 4:0.

Икарди открыл счет в этом поединке уже на 10-й минуте встречи, а через 16 минут оформил дубль. Еще два мяча себе в актив записал юный форвард Килиан Мбаппе.

Смотрите видео голов и обзор матча ПСЖ - Марсель:

ПСЖ - Марсель 4:0

Голы: Икарди, 10, 26, Мбаппе, 32, 44

ПСЖ: Навас - Дагба (Паредес, 60), Силва, Кимпембе, Бернат - Эррера (Сарабия, 80), Макриньос, Верратти - Ди Мария, Икарди, Мбаппе (Кавани, 72)

Марсель: Манданда - Сарр, Чалета-Цар, Камара, Сакаи - Лопес (Амави, 46), Строотман, Ронжье - Жермен (Сансон, 82), Бенедетто (Аке, 80), Пайе

Предупреждения: Дагба, Бернат - Сакаи