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ПСЖ - Марсель 4:0 видео голов и обзор матча чемпионата Франции

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Парижане не испытали проблем в поединке против Марселя.

ПСЖ - Марсель: видео голов
ПСЖ - Марсель: видео голов
twitter.com/PSG_inside

В матче 11-го тура чемпионата Франции ПСЖ разгромил Марсель на своем поле со счетом 4:0.

Икарди открыл счет в этом поединке уже на 10-й минуте встречи, а через 16 минут оформил дубль. Еще два мяча себе в актив записал юный форвард Килиан Мбаппе.

Смотрите видео голов и обзор матча ПСЖ - Марсель:

ПСЖ - Марсель 4:0
Голы: Икарди, 10, 26, Мбаппе, 32, 44

ПСЖ: Навас - Дагба (Паредес, 60), Силва, Кимпембе, Бернат - Эррера (Сарабия, 80), Макриньос, Верратти - Ди Мария, Икарди, Мбаппе (Кавани, 72)

Марсель: Манданда - Сарр, Чалета-Цар, Камара, Сакаи - Лопес (Амави, 46), Строотман, Ронжье - Жермен (Сансон, 82), Бенедетто (Аке, 80), Пайе

Предупреждения: Дагба, Бернат - Сакаи

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Теги: ПСЖ, Марсель, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, футбол, видео голов, обзор матча
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