ПСЖ - Марсель 4:0 видео голов и обзор матча чемпионата Франции
Парижане не испытали проблем в поединке против Марселя.
В матче 11-го тура чемпионата Франции ПСЖ разгромил Марсель на своем поле со счетом 4:0.
Икарди открыл счет в этом поединке уже на 10-й минуте встречи, а через 16 минут оформил дубль. Еще два мяча себе в актив записал юный форвард Килиан Мбаппе.
Смотрите видео голов и обзор матча ПСЖ - Марсель:
ПСЖ - Марсель 4:0
Голы: Икарди, 10, 26, Мбаппе, 32, 44
ПСЖ: Навас - Дагба (Паредес, 60), Силва, Кимпембе, Бернат - Эррера (Сарабия, 80), Макриньос, Верратти - Ди Мария, Икарди, Мбаппе (Кавани, 72)
Марсель: Манданда - Сарр, Чалета-Цар, Камара, Сакаи - Лопес (Амави, 46), Строотман, Ронжье - Жермен (Сансон, 82), Бенедетто (Аке, 80), Пайе
Предупреждения: Дагба, Бернат - Сакаи
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