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Дани Алвес: Неймар - очень ранимый человек

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Экс-одноклубник Неймара рассказал о его характере.
Неймар и Дани Алвес
Неймар и Дани Алвес
Getty Images

Защитник Сан-Паулу Дани Алвес, ранее выступающий за ПСЖ, рассказал о нападающем парижан Неймаре.

По его словам, бразилец очень ранимая натура и его задевают многие несправедливые вещи.

“Люди говорят разное, но несмотря на это все, я скажу вам, что у Неймара чувствительность ребенка. Он очень ранимый человек, его задевают многие,  втом числе, несправедливые вещи. Я говорю ему, что нужно держать удар, когда кто-то говорит о нем неправду. Люди должны понимать, каким человеком он является на самом деле. Его должны уважать“, - сказал Алвес в интервью SporTV.

Отметим, что в текущем сезоне Неймар забил 4 гола в 5 матчах французской Лиги 1. Игрок получил травму двуглавой мышцы левого бедра в матче сборной Бразилии и выбыл на месяц.

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Теги: Неймар, Дани Алвес, ПСЖ
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