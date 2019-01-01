Ривалдо: Мбаппе должен уйти из ПСЖ, чтоб доказать наследие Месси и Роналду

Француз должен покинуть ПСЖ.

Бывший футболист Барселоны поделился мнением по поводу нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

"Нет сомнений, что у Мбаппе есть качества, чтобы стать одним из лучших в мире. Он играет в великолепный футбол и обладает огромным потенциалом.

Он сможет развить свой талант, играя в Ла Лиге или АПЛ. Лига 1 явно ниже уровня Испании или Англии.

При всем моем уважении к ПСЖ, я считаю, что в будущем Мбаппе должен уйти в испанский или английский клуб, чтобы подтвердить, что он является наследником Месси или Роналду. Лучшие игроки должны играть в лучших лигах.

Но я думаю, что Барселоне будет сложно подписать его в будущем. Он очень дорогой из-за своего возраста, статуса чемпиона мира и естественных способностей, которые делают его одним из самых перспективных футболистов мира.

Если у Барселоны было так много проблем с попыткой подписать Неймара, просто представьте, сколько ПСЖ будет запрашивать за Мбаппе.

Так что в настоящий момент практически невозможно осуществить его переход в Барселону", - приводит слова Ривалдо Goal.com.

Отметим, что бывший игрок Франции раскритиковал Мбаппе.

Напомним, что главный тренер ПСЖ ответил французу по поводу того, что он остался на скамейке запасных.