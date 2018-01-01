Мбаппе - о хет-трике: Хотел показать тренеру, что без меня трудно обойтись

Француз хочет больше играть.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе прокомментировал свое выступление в матче против Брюгге. Французу удалось оформить хет-трик.

"Я хотел выйти в стартовом составе, и я думал, что так и будет, но тренер сделал свой выбор, и я должен был принять его. Я также хотел показать, что без меня трудно обойтись.

Остальные хорошо играли без меня, но я должен бороться, чтобы сохранить свое место. Прошло два месяца с тех пор, как я сыграл целый матч.

Я хочу играть в каждом матче и забивать голы. С травмой покончено, я готов на 100%", - рассказал Мбаппе для официального сайта УЕФА.

Отметим, что Мбаппе превзошел достижение Месси.

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