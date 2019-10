На улице Парижа появился трехметровый портрет Неймара

Бразильский архитектор и художник Маркос Марин создал скульптуру в честь своего соотечественника и знаменитого нападающего ПСЖ Неймара.

Трехметровую статую с изображением звездного футболиста уже установили на одной из улиц Парижа - на авеню Георга V.

Сообщается, что данный портрет футболиста стал одним из экземпляров на выставке скульптур под открытым небом и будет размещаться на парижской улице в течение месяца.

Look at this Neymar Jr sculpture made by Brazilian artist Marcos Marin😯 The work is almost 3 meters high and will be on display for a month on Avenue George V, one of the most important in Paris!🇫🇷



