Дани Алвес: В Париже очень много ****** расистов

Бразилец остался недоволен французским городом.

Экс-футболист ПСЖ Дани Алвес рассказал, что ему не нравилось в Париже.

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“Париж мне не совсем понравился, он постоянно вызывает стресс.

Если вы съездите в Париж на неделю, то это будет лучшая поездка в вашей жизни. Но если вы задержитесь, то будете уставшими.

Париж мне немного напоминает Сан-Паулу, но там очень много ****** расистов. Их безумно много.

Мне они ничего не сделали, ведь я бы их послал, но с этим сталкивались мои друзья“, - приводит слова Алвеса RMC Sport.

Напомним, что бразилец перешел в Сан-Паулу после окончания контракта с французским клубом.