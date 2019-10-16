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Дани Алвес: В Париже очень много ****** расистов

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Бразилец остался недоволен французским городом.
Дани Алвес
Дани Алвес
Getty Images

Экс-футболист ПСЖ Дани Алвес рассказал, что ему не нравилось в Париже.

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“Париж мне не совсем понравился, он постоянно вызывает стресс.

Если вы съездите в Париж на неделю, то это будет лучшая поездка в вашей жизни. Но если вы задержитесь, то будете уставшими.

Париж мне немного напоминает Сан-Паулу, но там очень много ****** расистов. Их безумно много.

Мне они ничего не сделали, ведь я бы их послал, но с этим сталкивались мои друзья“, - приводит слова Алвеса RMC Sport.

Напомним, что бразилец перешел в Сан-Паулу после окончания контракта с французским клубом.

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Теги: Дани Алвес, ПСЖ, Сан-Паулу, расизм
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русский  (аноним)  16.10.2019, 11:38
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Прямо, как у нас, в России. Благодать. Хочу сосать член на Красной площади, хочу в пуканчик от нашего любимого вождя.
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