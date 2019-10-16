Дани Алвес: В Париже очень много ****** расистов
Бразилец остался недоволен французским городом.
Экс-футболист ПСЖ Дани Алвес рассказал, что ему не нравилось в Париже.
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“Париж мне не совсем понравился, он постоянно вызывает стресс.
Если вы съездите в Париж на неделю, то это будет лучшая поездка в вашей жизни. Но если вы задержитесь, то будете уставшими.
Париж мне немного напоминает Сан-Паулу, но там очень много ****** расистов. Их безумно много.
Мне они ничего не сделали, ведь я бы их послал, но с этим сталкивались мои друзья“, - приводит слова Алвеса RMC Sport.
Напомним, что бразилец перешел в Сан-Паулу после окончания контракта с французским клубом.
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