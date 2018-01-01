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Неймар выбыл на месяц из-за травмы

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Бразильский футболист пропустит длительное время из-за повреждения.
Неймар
Неймар
Getty Images

Нападающий ПСЖ Неймар пропустит месяц из-за травмы, которую получил в товарищеском матче сборной Бразилии против Нигерии (1:1).

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Как сообщает официальный сайт клуба, сегодня игрок прошел МРТ. Во время обследования у футболиста было выявлено растяжение левого подколенного сухожилия второй степени. 

“Срок возвращение Неймара на поле оценивается в четыре недели“, - написано в заявление ПСЖ.

Отметим, что ранее Неймар заявлял о том, что счастлив в ПСЖ и в сборной Бразилии.

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Теги: Неймар, ПСЖ, сборная Бразилии
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